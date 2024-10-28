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В состав нового парламента Болгарии могут войти восемь политических объединений

В состав нового парламента Болгарии могут войти восемь политических объединений Коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии, набрав 25% голосов избирателей.
Другие страны
28 октября 2024 г. 01:47
В состав нового парламента Болгарии могут войти восемь политических объединений

Коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии, набрав 25% голосов избирателей.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные компании Gallup International, представленные в эфире Болгарского национального телевидения на основании параллельной обработки 90% протоколов избирательных комиссий.

Второе место занимает блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), за который проголосовали 14,2% избирателей. Партия "Возрождение" на третьей позиции - 14%. За ними следует коалиция "Движение за права и свободы - новое начало" - 10,3%, коалиция "Альянс за права и свободы" - 8,6%, блок "Болгарская социалистическая партия - объединенные левые" - 8,1%, партия "Есть такой народ" - 6,9% и партия "Меч" - 4,8%. Партия "Величие" имеет поддержку 3,9% и пока 4%-ный избирательный барьер не преодолевает.

Эксперты подсчитали, что избирательная активность на досрочных выборах составила 36%, на 3,5% больше, чем было на выборах в июне 2024 года. По их мнению, шансы составить устойчивое большинство в 240-местном парламенте и, соответственно, сформировать устойчивое эффективно работающее правительство невелики.

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