​В Сомали заминированный автомобиль въехал в административное здание

Заминированный автомобиль въехал в здание местного правительства в столице Сомали Могадишо, возможны многочисленные жертвы.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местная радиостанция Garowe.
По данным радиостанции, мощный взрыв произошел примерно в 11.00 по местному времени.
Отмечается, что в результате взрыва многие погибли и получили ранения, однако точных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Tural AsadiАвтор новости