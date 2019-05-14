​В Сомали заминированный автомобиль въехал в административное здание

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Заминированный автомобиль въехал в здание местного правительства в столице Сомали Могадишо, возможны многочисленные жертвы.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местная радиостанция Garowe.

По данным радиостанции, мощный взрыв произошел примерно в 11.00 по местному времени.

Отмечается, что в результате взрыва многие погибли и получили ранения, однако точных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.