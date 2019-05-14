 Наверх

В Сомали заминированный автомобиль въехал в административное здание

​В Сомали заминированный автомобиль въехал в административное здание
© REUTERS / Mohamed Ahmed

Заминированный автомобиль въехал в здание местного правительства в столице Сомали Могадишо, возможны многочисленные жертвы.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местная радиостанция Garowe.

По данным радиостанции, мощный взрыв произошел примерно в 11.00 по местному времени. 

Отмечается, что в результате взрыва многие погибли и получили ранения, однако точных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi