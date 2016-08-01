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    В Сомали закрыли связанные с FETО две школы и больницу

    Отмечается, что многие работающие там турки покинули страну

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Правительство Сомали закрыло один госпиталь и две школы, связанные с террористической организацией FETО. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, официальный Могадишо одобрил обращение официальной Анкары после попытки госпереворота 15 июля.  

    В информации говорится о проведении полицией Сомали операции в двух относящихся к Turkish Nile Academy крупнейших школах и больнице Дева. 

    Правительство Сомали заявило, что многие работающие там турки покинули страну.

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