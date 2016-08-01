В Сомали закрыли связанные с FETО две школы и больницу

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Правительство Сомали закрыло один госпиталь и две школы, связанные с террористической организацией FETО.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, официальный Могадишо одобрил обращение официальной Анкары после попытки госпереворота 15 июля.

В информации говорится о проведении полицией Сомали операции в двух относящихся к Turkish Nile Academy крупнейших школах и больнице Дева.

Правительство Сомали заявило, что многие работающие там турки покинули страну.