В Сомали ввели президентскую форму правления

Парламент Сомали одобрил введение всеобщего прямого избирательного права и переход к президентской форме правления.

Парламент Сомали одобрил введение всеобщего прямого избирательного права и переход к президентской форме правления.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Законодатели обеих палат единогласно одобрили измененные главы конституции", - заявил спикер нижней палаты парламента Шейх Адан Мохамед Нур.

Ожидается, что нововведение будет осуществлено уже на следующих региональных выборах, запланированных на 30 июня.

Принцип всеобщего прямого избирательного права был отменен после прихода к власти Сиада Барре в 1969 году, а после его свержения в 1991 году политическая система Сомали формировалась вокруг кланов.