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    В Сомали власти заявили о гибели 22 военных в результате авиаудара США

    Необходимо было ударить по боевикам группировки Аш-Шабаб

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Региональные власти в Сомали заявили о гибели более 20 военнослужащих в результате авиаудара, нанесенного силами США.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

    Осман Исса, министр безопасности непризнанного государства Галмудуг в центральной части Сомали, сообщил, что авиаудар был нанесен по просьбе властей соседнего региона Пунтленд. По их информации, необходимо было ударить по боевикам группировки "Аш-Шабаб".

    "Пунтленд дезинформировал США, и наши силы подверглись бомбардировке", — сказал чиновник, добавив, что жертвами удара стали 22 местных солдата.

    Представители Пентагона и Пунтленда заявили агентству, что удар наносился по боевикам "Аш-Шабаб".

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