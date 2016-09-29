В Сомали власти заявили о гибели 22 военных в результате авиаудара США

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Региональные власти в Сомали заявили о гибели более 20 военнослужащих в результате авиаудара, нанесенного силами США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

Осман Исса, министр безопасности непризнанного государства Галмудуг в центральной части Сомали, сообщил, что авиаудар был нанесен по просьбе властей соседнего региона Пунтленд. По их информации, необходимо было ударить по боевикам группировки "Аш-Шабаб".

"Пунтленд дезинформировал США, и наши силы подверглись бомбардировке", — сказал чиновник, добавив, что жертвами удара стали 22 местных солдата.

Представители Пентагона и Пунтленда заявили агентству, что удар наносился по боевикам "Аш-Шабаб".