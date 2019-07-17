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В Сомали в результате взрыва погибли 10 человек

В Сомали в результате взрыва погибли 10 человек
​По меньшей мере 10 человек погибли в Сомали в результате подрыва фугаса, заложенного у обочины дороги

По меньшей мере 10 человек погибли в Сомали в результате подрыва фугаса, заложенного у обочины дороги, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел у населенного пункта Балкад в провинции Средняя Шэбелле.

По данным местных жителей, перед взрывом неизвестные обстреляли Балкад из крупнокалиберных пулеметов.

Ответственность за нападение пока никто не взял на себя, однако местные наблюдатели полагают, что, судя по почерку, речь может идти об очередной вылазке боевиков "Аш-Шабаб".

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