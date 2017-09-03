В Сомали в результате нападения "Аш-Шабаб" погибли более 25 военных

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Более 25 военных Сомали погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в районе портового города Кисмайо.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство со ссылкой на представителя группировки, боевики напали на базу Джубаленд утром в воскресенье, в результате были убиты 26 сомалийских солдат, кроме того сожжены два автомобиля, боевики увезли с базы еще три. Местные жители и военный офицер в Кисмайо подтвердили атаку.