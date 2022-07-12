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В Сомали в перестрелке в аэропорту города Босасо убиты 11 человек

В Сомали в перестрелке в аэропорту города Босасо убиты 11 человек По меньшей мере 11 человек погибли в понедельник в сопровождавшемся стрельбой столкновении подразделений сил безопасности в городе Босасо на севере Сомали.
Другие страны
12 июля 2022 г. 04:20
В Сомали в перестрелке в аэропорту города Босасо убиты 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в понедельник в сопровождавшемся стрельбой столкновении подразделений сил безопасности в городе Босасо на севере Сомали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Перестрелка возникла между отрядом охраны аэропорта Босасо и группой спецназа в связи с прибытием из сомалийской столицы Могадишо самолета с гуманитарной помощью. Бойцы спецназа настаивали на доступе к самолету, однако охрана их не пропускала. Наряду с погибшими есть раненые.

Самолет, в котором находилась вице-спикер федерального парламента Сомали Садия Саматар, был вынужден вернуться в Могадишо, так и не разгрузившись.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə hava limanında baş verən atışmada 11 nəfər ölüb

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