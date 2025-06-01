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В Сомали в ходе операции ликвидированы 15 боевиков ИГИЛ

В Сомали в ходе операции ликвидированы 15 боевиков ИГИЛ По меньшей мере 15 боевиков ИГИЛ были ликвидированы в ходе операции по захвату их командного пункта в Пунтленде на востоке Сомали.
Другие страны
1 июня 2025 г. 15:27
В Сомали в ходе операции ликвидированы 15 боевиков ИГИЛ

По меньшей мере 15 боевиков ИГИЛ были ликвидированы в ходе операции по захвату их командного пункта в Пунтленде на востоке Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает издание Garowe со ссылкой на местные власти.

"Чиновники заявили, что по меньшей мере 15 боевиков были убиты в ходе наступления, которое проходило между Мийраале и долиной Баалладе, прежде чем повстанцы смогли скрыться. Операция знаменует собой значительный удар по присутствию экстремистской группировки в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате операции был захвачен важный командный центр террористов.

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