В Сомали в ходе операции ликвидированы 15 боевиков ИГИЛ

По меньшей мере 15 боевиков ИГИЛ были ликвидированы в ходе операции по захвату их командного пункта в Пунтленде на востоке Сомали.

По меньшей мере 15 боевиков ИГИЛ были ликвидированы в ходе операции по захвату их командного пункта в Пунтленде на востоке Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает издание Garowe со ссылкой на местные власти.

"Чиновники заявили, что по меньшей мере 15 боевиков были убиты в ходе наступления, которое проходило между Мийраале и долиной Баалладе, прежде чем повстанцы смогли скрыться. Операция знаменует собой значительный удар по присутствию экстремистской группировки в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате операции был захвачен важный командный центр террористов.