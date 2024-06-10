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В Сомали в ходе столкновения между кланами погибли 55 человек

В Сомали в ходе столкновения между кланами погибли 55 человек В ходе столкновения между двумя кланами в центральном Сомали погибли не менее 55 человек, еще 155 были ранены.
Другие страны
10 июня 2024 г. 15:39
В Сомали в ходе столкновения между кланами погибли 55 человек

В ходе столкновения между двумя кланами в центральном Сомали погибли не менее 55 человек, еще 155 были ранены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Боевые действия развернулись между кланами Дир и Марихан в городах Абудвак и Херале в регионе Галмудуг из-за контроля над пастбищами и источниками воды. По прибытии федеральных правительственных сил бои утихли.

"Правительственные силы опоздали. К сожалению, погибли 55 человек. Сюда входят и оба клана. Драку можно было остановить, но этого не произошло сразу, и ситуация вышла из-под контроля ", - сообщил агентству старейшина одного из кланов Фарах Нур.

Персонал больниц в Херале, Абудваке и двух других соседних городах подтвердили Reuters, что к ним были направлены по меньшей мере 115 раненых в боях людей.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə klanlar arasında baş verən toqquşmalarda 55 nəfər ölüb

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