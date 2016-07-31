​В Сомали в ходе атаки на управление уголовного розыска погибли пять человек

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек стали жертвами нападения на управление уголовного розыска в столице Сомали Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики из группировки "Аш-Шабаб". По данным полиции, ей удалось ликвидировать четырех боевиков.

Согласно AP, два заминированных автомобиля взорвались в воротах у здания управления, после чего вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу.