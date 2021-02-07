В Сомали упал вертолет миссии Афросоюза

Вертолет миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) разбился в пятницу вскоре после взлета с авиабазы в 90 км к северо-западу от столицы страны Могадишо.

Вертолет миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) разбился в пятницу вскоре после взлета с авиабазы в 90 км к северо-западу от столицы страны Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье руководство АМИСОМ на своем официальном портале.

"Вертолет упал 5 февраля сразу же после вылета с базы в Балидогле, он выполнял задачу по поддержке войск, - отмечается в коммюнике. - Находившиеся на борту четверо военнослужащих были спасены, их физическое состояние сейчас стабильно". Вертолет обслуживался контингентом Уганды в составе миссии. Подчеркивается, что начато расследование причин и обстоятельств произошедшего. "Согласно предварительным данным, речь может идти о механической неполадке", - говорится в документе.