В Сомали уничтожено около 100 боевиков "Аш-Шабаб"

В ходе антитеррористической операции в Сомали ликвидировано около 100 боевиков террористической организации "Аш-Шабаб", включая семерых главарей группировки.

В ходе антитеррористической операции в Сомали ликвидировано около 100 боевиков террористической организации "Аш-Шабаб", включая семерых главарей группировки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Операция была проведена в провинции Средняя Шабелле.

Во время рейда силами безопасности изъято большое количество оружия и военного снаряжения террористов.

Операция проведена армией Сомали при поддержке США.

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд ранее заявил, что власти страны намерены вести масштабную борьбу с террористической организацией "Аш-Шабаб".