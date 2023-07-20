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В Сомали уничтожено около 100 боевиков "Аш-Шабаб"

В Сомали уничтожено около 100 боевиков "Аш-Шабаб" В ходе антитеррористической операции в Сомали ликвидировано около 100 боевиков террористической организации "Аш-Шабаб", включая семерых главарей группировки.
Другие страны
20 июля 2023 г. 18:55
В Сомали уничтожено около 100 боевиков Аш-Шабаб

В ходе антитеррористической операции в Сомали ликвидировано около 100 боевиков террористической организации "Аш-Шабаб", включая семерых главарей группировки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Операция была проведена в провинции Средняя Шабелле.

Во время рейда силами безопасности изъято большое количество оружия и военного снаряжения террористов.

Операция проведена армией Сомали при поддержке США.

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд ранее заявил, что власти страны намерены вести масштабную борьбу с террористической организацией "Аш-Шабаб".

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