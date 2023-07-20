В Сомали уничтожено около 100 боевиков "Аш-Шабаб"

В ходе антитеррористической операции в Сомали ликвидировано около 100 боевиков террористической организации "Аш-Шабаб", включая семерых главарей группировки.
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Операция была проведена в провинции Средняя Шабелле.
Во время рейда силами безопасности изъято большое количество оружия и военного снаряжения террористов.
Операция проведена армией Сомали при поддержке США.
Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд ранее заявил, что власти страны намерены вести масштабную борьбу с террористической организацией "Аш-Шабаб".