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В Сомали убиты свыше 100 террористов "Аш-Шабаб"

В Сомали убиты свыше 100 террористов "Аш-Шабаб" В Сомали за последние три недели в ходе операций против террористической организации "Аш-Шабаб" нейтрализованы свыше 100 боевиков.
Другие страны
8 июня 2021 г. 06:31
В Сомали убиты свыше 100 террористов Аш-Шабаб

В Сомали за последние три недели в ходе операций против террористической организации "Аш-Шабаб" нейтрализованы свыше 100 боевиков.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал SNTV.

Силы безопасности страны проводят антитеррористическую операцию в провинции Средняя Шабелле.

За последние три недели нейтрализованы свыше 100 террористов.

Армия Сомали 3 июня объявила о гибели в ходе операции против террористов командующего 6-м батальоном спецназа генерала Мохаммеда Абдивахида в провинции Средняя Шабелле.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə "Aş-Şabab"ın 100-dən çox terrorçusu zərərsizləşdirilib

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