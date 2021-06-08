В Сомали убиты свыше 100 террористов "Аш-Шабаб"

В Сомали за последние три недели в ходе операций против террористической организации "Аш-Шабаб" нейтрализованы свыше 100 боевиков.

В Сомали за последние три недели в ходе операций против террористической организации "Аш-Шабаб" нейтрализованы свыше 100 боевиков.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал SNTV.

Силы безопасности страны проводят антитеррористическую операцию в провинции Средняя Шабелле.

За последние три недели нейтрализованы свыше 100 террористов.

Армия Сомали 3 июня объявила о гибели в ходе операции против террористов командующего 6-м батальоном спецназа генерала Мохаммеда Абдивахида в провинции Средняя Шабелле.