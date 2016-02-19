 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сомали убит глава разведки "Аш-Шабаб"

    Махат Каратей был убит вместе с другими 10 командирами группировки и 42 солдатами

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Глава разведки террористической группировки "Аш-Шабаб" был ликвидирован во время авиаудара в Сомали.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на кенийских военных.

    Махат Мохаммед Каратей, также известный как Махат Каратей, был убит вместе с другими 10 командирами группировки и 42 солдатами. Операция против группировки на юге Сомали была проведена вооруженными силами Кении.

    Каратей был высокопоставленным командиром "Аш-Шабаб" и главой разведки в организации. Он отвечал за сбор разведывательной информации, привлечение экспертов по взрывчатым веществам и планирование атак с помощью самоубийц.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi