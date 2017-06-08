 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сомали террористы захватили город

    Более 60 военных убиты

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Более 60 военных были убиты в результате захвата террористической группировкой "Аш-Шабаб" города на северо-западе Сомали, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    По информации агентства, террористы заявили, что убили 61 сомалийского военного. Вместе с тем власти страны точного числа жертв нападения не назвали. 

    "Этим утром "Аш-Шабаб" напала на город Аф Урур. Там было мало военных, поэтому террористы захватили город. Сложно узнать количество жертв, потому что связь была прервана", — заявил губернатор региона Бари Юсуф Мохамед.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi