В Сомали террористы атаковали военную базу

Вооруженная группировка "Исламское государство" ночью атаковала военные базы в штате Пунтленд на северо-востоке Сомали.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в военных кругах.
Отмечается, что террористы применяли взрывные устройства с помощью автомобилей и мотоциклов.
"Вчера после полуночи боевики ИГ напали на нас <...>, используя смертников, на заминированных автомобилях и мотоциклах. Бои все еще продолжаются", - сообщил агентству военный представитель Пунтленда Мохамуд Фадиго (Mohamud Fadhigo).