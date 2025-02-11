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В Сомали террористы атаковали военную базу

В Сомали террористы атаковали военную базу Вооруженная группировка "Исламское государство" ночью атаковала военные базы в штате Пунтленд на северо-востоке Сомали.
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11 февраля 2025 г. 14:46
В Сомали террористы атаковали военную базу

Вооруженная группировка "Исламское государство" ночью атаковала военные базы в штате Пунтленд на северо-востоке Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в военных кругах.

Отмечается, что террористы применяли взрывные устройства с помощью автомобилей и мотоциклов.

"Вчера после полуночи боевики ИГ напали на нас <...>, используя смертников, на заминированных автомобилях и мотоциклах. Бои все еще продолжаются", - сообщил агентству военный представитель Пунтленда Мохамуд Фадиго (Mohamud Fadhigo).

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Версия на английском языке Islamic State attacks military bases in Somalia's Puntland with car and motorbike bombs
Версия на азербайджанском языке Somalidə terrorçular hərbi bazaya hücum edib

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