В Сомали США тремя авиаударами уничтожили 10 боевиков

Африканское командование ВС США (AFRICOM) по запросу правительства Сомали нанесло три авиаудара по террористам из группировки "Аш-Шабаб", ликвидировав 10 боевиков.

Африканское командование ВС США (AFRICOM) по запросу правительства Сомали нанесло три авиаудара по террористам из группировки "Аш-Шабаб", ликвидировав 10 боевиков.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале AFRICOM​​​​​​​.

"Удары были нанесены в районе города Афмадоу", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сомалийская радиостанция Dalsan передала, что правительственные силы Сомали ликвидировали в воскресенье более 30 боевиков из группировки "Аш-Шабаб" в районе города Афмадоу региона Нижняя Джубба.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков.