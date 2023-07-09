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В Сомали США тремя авиаударами уничтожили 10 боевиков

В Сомали США тремя авиаударами уничтожили 10 боевиков Африканское командование ВС США (AFRICOM) по запросу правительства Сомали нанесло три авиаудара по террористам из группировки "Аш-Шабаб", ликвидировав 10 боевиков.
Другие страны
9 июля 2023 г. 23:42
В Сомали США тремя авиаударами уничтожили 10 боевиков

Африканское командование ВС США (AFRICOM) по запросу правительства Сомали нанесло три авиаудара по террористам из группировки "Аш-Шабаб", ликвидировав 10 боевиков.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале AFRICOM​​​​​​​.

"Удары были нанесены в районе города Афмадоу", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сомалийская радиостанция Dalsan передала, что правительственные силы Сомали ликвидировали в воскресенье более 30 боевиков из группировки "Аш-Шабаб" в районе города Афмадоу региона Нижняя Джубба.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə hava hücumları nəticəsində 10 yaraqlı öldürülüb

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