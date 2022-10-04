В Сомали совершено три теракта за сутки, десятки погибших и раненых

В результате трех терактов, совершенных в понедельник в городе Беледуэйне в центральной части Сомали, погибли не менее 20 человек, 36 человек получили ранения.

В результате трех терактов, совершенных в понедельник в городе Беледуэйне в центральной части Сомали, погибли не менее 20 человек, 36 человек получили ранения.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, первый взрыв произошел вблизи армейской базы в Беледуэйне, второй - у расположенного неподалеку административного здания. В обоих случаях были использованы начиненные взрывчаткой автомобили. Целью третьего взрыва стал полицейских участок, рядом с которым проходила колонна войск из Эфиопии и Джибути, прибывшая для проведения спасательной операции после двух первых взрывов.

Как заявил губернатор штата Али Джейте Осман, среди погибших значится министр здравоохранения регионального правительства Закария Мохамедна. В результате взрывов также погибли член парламента штата Хиршабелле, заместитель губернатора области Хиран, полковник полиции.

Власти заявили, что ответственность за взрывы лежит на группировке "Аш-Шабаб".