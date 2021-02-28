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В Сомали совершено покушение на замкомандира ВС, есть погибшие

В Сомали совершено покушение на замкомандира ВС, есть погибшие По меньшей мере два человека погибли, один получил ранения в результате взрыва придорожной бомбы в сомалийской столице Могадишо
Другие страны
28 февраля 2021 г. 14:43
В Сомали совершено покушение на замкомандира ВС, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли, один получил ранения в результате взрыва придорожной бомбы в сомалийской столице Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Dalsan со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что взрывное устройство сработало в районе Ходан в тот момент, когда проезжал кортеж, в котором находился заместитель командующего вооруженных сил Сомали Аббас Амин. Отмечается, что погибли два его охранника, еще один был ранен, сам Амин не пострадал.

Издание Somali Guardian написало, что ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоSomali ordusu rəhbərinin müavininə sui-qəsd cəhdi olub, ölənlər var

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