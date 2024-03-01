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В Сомали шесть граждан Марокко приговорили к смертной казни

В Сомали шесть граждан Марокко приговорили к смертной казни Военный трибунал сомалийского штата Пунтленд приговорил шесть граждан Марокко к смертной казни за их связь с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ).
Другие страны
1 марта 2024 г. 22:13
В Сомали шесть граждан Марокко приговорили к смертной казни

Военный трибунал сомалийского штата Пунтленд приговорил шесть граждан Марокко к смертной казни за их связь с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, об этом AFP сообщил вице-председатель военного трибунала города Босасо Али Дахир.

"Осужденные пытались посеять в стране хаос", - цитирует его агентство. Суд также приговорил еще двух человек - граждан Сомали и Эфиопии - к 10 годам тюрьмы. Детали дела не раскрываются.

Террористы были арестованы на территории штата Пунтленд. Следствие длилось около месяца.

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