В Сомали шесть граждан Марокко приговорили к смертной казни

Военный трибунал сомалийского штата Пунтленд приговорил шесть граждан Марокко к смертной казни за их связь с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Военный трибунал сомалийского штата Пунтленд приговорил шесть граждан Марокко к смертной казни за их связь с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, об этом AFP сообщил вице-председатель военного трибунала города Босасо Али Дахир.

"Осужденные пытались посеять в стране хаос", - цитирует его агентство. Суд также приговорил еще двух человек - граждан Сомали и Эфиопии - к 10 годам тюрьмы. Детали дела не раскрываются.

Террористы были арестованы на территории штата Пунтленд. Следствие длилось около месяца.