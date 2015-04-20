 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Сомали рядом с миссией ООН прогремел взрыв

    Имеются две версии о том, как произошел взрыв

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва рядом с миссией ООН в сомалийском городе Гароуэ. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

    Сообщается, что рядом со зданием предположительно был припаркован микроавтобус, в котором находилось взрывное устройство. По другой информации, взрыв совершил смертник.

    Гароуэ – административный центр провинции Нугал, столица полуавтономного региона Пунтленд.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi