​В Сомали рядом с миссией ООН прогремел взрыв

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва рядом с миссией ООН в сомалийском городе Гароуэ. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

Сообщается, что рядом со зданием предположительно был припаркован микроавтобус, в котором находилось взрывное устройство. По другой информации, взрыв совершил смертник.

Гароуэ – административный центр провинции Нугал, столица полуавтономного региона Пунтленд.