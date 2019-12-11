​В Сомали пять человек погибли при нападении боевиков на отель

По меньшей мере пять человек, в том числе два сотрудника сил безопасности, погибли в результате атаки группы вооруженных боевиков из террористической организации "Аш-Шабаб" в столице Сомали Могадишо на гостиницу Hotel SYL, расположенную в непосредственной близости от президентского дворца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду местной полицией коммюнике.

"Наши храбрые силы безопасности отбили атаку террористов на гостиницу Hotel SYL, - приводит текст коммюнике агентство France Presse. - Подтверждаем, что число погибших составило пять - два сотрудника сил безопасности и три гражданских". Отмечается, что 11 человек получили ранения.