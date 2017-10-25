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    В Сомали произошла перестрелка между миротворцами и боевиками, есть погибшие

    16 человек получили ранения, в основном пассажиры рейсового автобуса© Medium

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В ходе перестрелки между миротворцами из миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и боевиками группировки "Аш-Шабаб" погибли не менее десяти человек, 16 человек получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел утром рядом с городом Афгойе южнее сомалийской столицы Могадишо.

    Автоконвой AMISOM подорвался на фугасе, а затем был обстрелян боевиками. Жертвами завязавшейся перестрелки стали, в основном, мирные жители - пассажиры рейсового автобуса, остановившегося рядом с местом происшествия. В столкновении погиб один военнослужащий AMISOM.

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