В Сомали произошел взрыв на армейской базе, погибли 15 человек

Мощный взрыв прогремел в субботу вечером на армейской базе в городе Могадишо.

По меньшей мере 15 человек погибли в субботу при террористическом акте на армейской базе в столице Сомали городе Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщил сомалийский портал Goobjoog News .

По его данным, террорист-смертник подорвался на территории базы, которая расположена в здании бывшей кондитерской фабрики в районе Вадажир. База используется как тренировочный центр для элитных подразделений.

21:09

Мощный взрыв прогремел вечером на армейской базе в городе Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщил сомалийский портал Garove.

По его данным, террорист-смертник подорвался на территории базы, которая расположена в здании бывшей кондитерской фабрики в районе Вадажир. Данные о возможных пострадавших пока не поступали.