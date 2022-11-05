О нас

В Сомали произошел взрыв на армейской базе, погибли 15 человек

В Сомали произошел взрыв на армейской базе, погибли 15 человек Мощный взрыв прогремел в субботу вечером на армейской базе в городе Могадишо.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 22:23
В Сомали произошел взрыв на армейской базе, погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в субботу при террористическом акте на армейской базе в столице Сомали городе Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщил сомалийский портал Goobjoog News.

По его данным, террорист-смертник подорвался на территории базы, которая расположена в здании бывшей кондитерской фабрики в районе Вадажир. База используется как тренировочный центр для элитных подразделений.

21:09

Мощный взрыв прогремел вечером на армейской базе в городе Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщил сомалийский портал Garove.

По его данным, террорист-смертник подорвался на территории базы, которая расположена в здании бывшей кондитерской фабрики в районе Вадажир. Данные о возможных пострадавших пока не поступали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Somalidə ordu bazasında partlayış olub, 15 nəfər ölüb

Другие новости из категории

Во Франции рассказали о мерзнущих и голодающих военных ВС страны
Во Франции рассказали о мерзнущих и голодающих военных ВС страны
5 ноября 2022 г. 21:59
СМИ: ФРГ и восемь других стран ЕС представили новый пакет санкций в отношении Ирана
СМИ: ФРГ и восемь других стран ЕС представили новый пакет санкций в отношении Ирана
5 ноября 2022 г. 21:15
Семь человек погибли при падении вертолета на юге Италии
Семь человек погибли при падении вертолета на юге Италии
5 ноября 2022 г. 21:00
СМИ: Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов
СМИ: Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов
5 ноября 2022 г. 20:49
В Пентагоне рассказали, сколько России удалось уничтожить HIMARS
В Пентагоне рассказали, сколько России удалось уничтожить HIMARS
5 ноября 2022 г. 20:38
Испанская полиция изъяла самую большую партию марихуаны в мировой истории
Испанская полиция изъяла самую большую партию марихуаны в мировой истории
5 ноября 2022 г. 20:28
Alfa Romeo работает над эксклюзивным суперкаром
Alfa Romeo работает над эксклюзивным суперкаром
5 ноября 2022 г. 20:15
Южная Корея и США завершили совместные учения авиации
Южная Корея и США завершили совместные учения авиации
5 ноября 2022 г. 20:02
Швеция не будет сотрудничать с организациями, имеющими связи с РПК
Швеция не будет сотрудничать с организациями, имеющими связи с РПК
5 ноября 2022 г. 19:49
В Мадриде экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи
В Мадриде экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи
5 ноября 2022 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi