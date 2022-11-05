В Сомали произошел взрыв на армейской базе, погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в субботу при террористическом акте на армейской базе в столице Сомали городе Могадишо.
Как передает Report, об этом сообщил сомалийский портал
По его данным, террорист-смертник подорвался на территории базы, которая расположена в здании бывшей кондитерской фабрики в районе Вадажир. База используется как тренировочный центр для элитных подразделений.
21:09
Мощный взрыв прогремел вечером на армейской базе в городе Могадишо.
Как передает Report, об этом сообщил сомалийский портал Garove.
По его данным, террорист-смертник подорвался на территории базы, которая расположена в здании бывшей кондитерской фабрики в районе Вадажир. Данные о возможных пострадавших пока не поступали.