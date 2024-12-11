В Сомали проходят боестолкновения между федеральными и региональными силами

В полуавтономном штате Сомали Джубаленде проходят боестолкновения между федеральными и региональными силами.

В полуавтономном штате Сомали Джубаленде проходят боестолкновения между федеральными и региональными силами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сомалийских чиновников.

"Сегодня утром федеральные силы, используя дроны, атаковали силы Джубаленда в Рас-Камбони", - заявил помощник министра безопасности Джубаленда Адан Ахмед Хаджи на пресс-конференции в столице штата Кисмайо.

28 ноября власти Джубаленда заявили, что разрывают связи с федеральным правительством Сомали в Могадишо. Перед этим суд в Могадишо выдал ордер на арест переизбранного президента непризнанного Джубаленда Ахмеда Ислама Мохамеда Мадобе, обвиняемого в подрыве национального суверенитета, и направил в штат спецназ.