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В Сомали при взрыве бомбы погибли 10 военнослужащих

В Сомали при взрыве бомбы погибли 10 военнослужащих По меньшей мере 10 военнослужащих Сомали погибли на юге страны при взрыве заложенной на дороге самодельной бомбы.
Другие страны
1 мая 2022 г. 04:43
В Сомали при взрыве бомбы погибли 10 военнослужащих

По меньшей мере 10 военнослужащих Сомали погибли на юге страны при взрыве заложенной на дороге самодельной бомбы.

Как передает Report со ссылкой на SNTV, армейская автоколонна двигалась по трассе между городами Балад и Джоухар, когда произошел взрыв. Несколько человек получили ранения, их число не уточняется. Власти обвинили в нападении террористическую группировку "Аш-Шабаб".

Группировка "Аш-Шабаб" возникла в 2004 году. К 2010 году она контролировала в Сомали обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками.

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