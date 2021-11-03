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В Сомали при посадке загорелся грузовой самолет

В Сомали при посадке загорелся грузовой самолет Грузовой самолет С-160 загорелся в среду при посадке в аэропорту города Долов на юго-западе Сомали.
Другие страны
3 ноября 2021 г. 18:49
В Сомали при посадке загорелся грузовой самолет

Грузовой самолет С-160 загорелся в среду при посадке в аэропорту города Долов на юго-западе Сомали.

Как передает Report, об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

По его данным, командир корабля и один член экипажа смогли покинуть горящую машину. Они не пострадали. Данных о том, находились ли на борту и другие лица, нет. Самолет был зафрахтован входящей в структуру ООН Всемирной продовольственной программой. Он доставлял груз из Могадишо в Долов.

Пожар начался на борту самолета в момент посадки.

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