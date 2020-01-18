В Сомали при подрыве смертником автомобиля пострадали граждане Турции

Террорист-смертник взорвал машину в городе Афгойе на юге Сомали: по меньшей мере три человека погибли, 20 пострадали, в том числе граждане Турции, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Представитель правительства Сомали Исмаил Мухтар Оронджо подтвердил агентству факт нападения. Атака была направлена на полицейский конвой, который сопровождал турецких работников в сомалийскую столицу Могадишо.

"Пока рано говорить о том, сколько человек погибли в результате нападения, но мы знаем, что несколько человек, в том числе и солдаты, скончались, еще 20 получили ранения, число погибших и пострадавших может возрасти", - заявил он. По его словам, среди пострадавших заместитель командира спецназа Сомали.

Представитель сомалийской полиции в Афгойе Башир Ахмед заявил, что при атаке погибли три человека, в том числе военные.

По данным посольства Турции в Могадишо, при взрыве пострадали четверо специалистов. Пока неизвестно, кто совершил нападение. Турецкое минобороны уже осудило атаку.