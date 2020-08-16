В Сомали при нападении на отель погибли 5 человек

По меньшей мере пять человек погибли в воскресенье в столице Сомали Могадишо при нападении боевиков на Elite Hotel, расположенный на городской набережной

По меньшей мере пять человек погибли в воскресенье в столице Сомали Могадишо при нападении боевиков на Elite Hotel, расположенный на городской набережной.

Об этом Report передает со ссылкой на Agence France Press (АFP).

В свою очередь сомалийский информационный портал "Губджуг ньюс" информирует о 28 раненых. "Количество пострадавших может возрасти, так как раненые продолжают поступать", - сказал врач одной из столичных больниц. Портал также сообщает о смерти в результате теракта высокопоставленного сотрудника министерства информации Сомали.

Атака террористов началась с подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля около отеля. Затем боевики прорвались внутрь отеля и, захватив заложников из числа постояльцев, забаррикадировались на пятом этаже. Завязалась интенсивная перестрелка между ними и прибывшими к отелю бойцами элитных подразделений сомалийской армии.

По словам властей, нападение совершили боевики исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб".