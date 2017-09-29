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    В Сомали при нападении боевиков погибли по меньшей мере 17 военных

    Террористы атаковали базу, расположенную за пределами столицы Сомали Могадишо, и совершили ее захват© MOHAMED ABDIWAHAB / AFP/GETTY IMAGES

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в Сомали, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    По его информации, боевики атаковали базу, расположенную за пределами столицы Сомали Могадишо, и совершили ее захват. Как отмечает агентство, при нападении применялось огнестрельное оружие и начиненные взрывчаткой автомобили.

    "Аш-Шабаб" - радикальная организация, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников и начиненных взрывчаткой машин. 

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