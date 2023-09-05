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В Сомали правительственные силы ликвидировали более 40 боевиков

В Сомали правительственные силы ликвидировали более 40 боевиков Не менее 43 боевиков из радикальной группировки "Аш-Шабаб" ликвидировали правительственные силы в центральной части Сомали.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 01:09
В Сомали правительственные силы ликвидировали более 40 боевиков

Не менее 43 боевиков из радикальной группировки "Аш-Шабаб" ликвидировали правительственные силы в центральной части Сомали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство информации Сомали.

"Операция проводилась на территории штата Галмудуг в районе двух населенных пунктов, где были уничтожены укрытия боевиков, - цитирует коммюнике министерства сомалийский новостной портал Garowe. - Были также захвачены три автомобиля, которыми пользовались террористы".

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə “Aş-Şabab”ın 40-dan çox silahlısı məhv edilib

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