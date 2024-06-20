В Сомали попросили отложить вывод миротворцев Афросоюза

Правительство Сомали призвало отсрочить вывод миротворцев Африканского союза из-за опасений образования "вакуума безопасности".

Правительство Сомали призвало отсрочить вывод миротворцев Африканского союза из-за опасений образования "вакуума безопасности".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Переходная миссия Африканского союза в Сомали должна завершиться до конца года, предполагается, что ее заменят другие контингенты меньшей численности. Однако, по данным агентства, в мае правительство страны направило письмо исполняющему обязанности председателя Совета мира и безопасности Африканского союза с просьбой отложить до сентября вывод 2 тыс. военнослужащих, которые должны были покинуть страну до конца июня.

Комиссия, проведенная по поручению Совета Безопасности ООН, предупредила, что "поспешное сокращение штата ATMIS приведет к вакууму безопасности".

Как отмечается, переговоры о новом составе миссии затруднены: Эфиопия в силу конфликта с Сомали из-за меморандума о доступе к порту с Сомалилендом может вывести часть своих войск. Совет мира и безопасности Афросоюза должен обсудить сегодня сокращение численности нынешнего контингента и следующую миссию.

На данный момент 5 тыс. из 18,5 тыс. миротворцев уже покинули страну. Численность нового контингента не должна превышать 10 тыс. человек и будет ограничиваться такими задачами, как обеспечение безопасности крупных населенных пунктов.