В Сомали начались президентские выборы

Президентские выборы начались в воскресенье в столице Сомали.

Президентские выборы начались в воскресенье в столице Сомали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Garowe.

Они проходят в условиях комендантского часа, который был объявлен накануне вечером и продлится до утра 16 мая.

Нового президента Сомали на четырехлетний срок изберут 329 депутатов нижней и верхней палат парламента. Для голосования они собрались в ангаре международного аэропорта имени Адена Адде сомалийской столицы Могадишо, обычно используемом ВВС страны и окруженном специальным бетонным забором, способным выдерживать направленные взрывы террористов. Ангар усиленно охраняется бойцами миротворческого контингента Африканского союза (АС) и расположен в зоне повышенной безопасности "Кэмп Халане", где также находятся главная база миротворцев АС, иностранные посольства и миссии благотворительных организаций.

Действующему главе государства Мохамеду Абдуллахи Мохамеду, который добивается переизбрания, противостоят 36 оппонентов, в том числе одна женщина - в прошлом заместитель премьер-министра и экс-министр иностранных дел Фавзия Юсуф Хаджи Адам. Наиболее внушительные позиции среди этих оппонентов президента - у двух его предшественников на высшем посту: Хасана Шейха Мохамуда и Шарифа Шейха Ахмеда. Для победы в первом туре необходимо набрать две трети голосов. В противном случае проводятся дополнительные туры для четырех кандидатов, собравших больше всего голосов.

Отметим, что срок полномочий Мохамеда Абдуллахи Мохамеда истек в феврале прошлого года, но он всеми способами стремился продлить свое пребывание на посту президента и не допустить прихода оппонентов в руководство парламента. Депутаты были приведены к присяге лишь 14 апреля этого года.

Процесс избрания нового состава органов власти разных уровней затянулся в Сомали на более чем восемь месяцев из-за сложной и запутанной процедуры. В условиях отсутствия политических партий в стране действует особая избирательная система, которая зиждется на пропорциональном представительстве во власти четырех основных кланов. За каждым из них в нижней палате парламента зарезервировано по 61 месту из общего количества в 275, остальные распределяются между менее значительными кланами. В свою очередь, региональные парламенты назначают 54 сенатора, которые заседают в верхней палате. Президент избирается голосованием всех депутатов обеих палат.