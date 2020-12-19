В Сомали на стадионе произошел взрыв: Десятки погибших

В результате взрыва на стадионе в городе Галькайо в центральной части Сомали погибло не менее 35 человек, в том числе высокопоставленные военные

В результате взрыва на стадионе в городе Галькайо в центральной части Сомали погибло не менее 35 человек, в том числе высокопоставленные военные.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Baidoa в своем Twitter.

В свою очередь местная радиостанция Shabelle уточняет, что среди жертв произошедшего командир подразделения элитной бригады спецназа "Данаб", генерал Мухтар Абди Аден, его заместитель генерал Маршо и бывший мэр Галькайо Мохамуд Ясин Ахмед Тумай.

Кроме того, радиостанции Radio Muqdisho добавляет, что среди погибших командующий 21-й ударной дивизией генерал Кодже Дагари Абдиазиз Абдуллахи Кудже и офицеры этой дивизии. Также среди погибших числятся полковник 10-го батальона Мухтар Абди Аден и офицер по стабилизации в районе Абудвак полковник Ахмед Бараф

О взрыве на футбольном стадионе в сомалийском Галькайо стало известно ранее в этот же день. Инцидент произошел за несколько минут до того, как туда должен был приехать премьер-министр страны Мохамед Хусейн Робле для того, чтобы обратиться к общественности.

По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник. Место происшествия было оцеплено сомалийскими силами безопасности.