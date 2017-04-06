В Сомали микроавтобус подорвался на мине, погибли 14 пассажиров

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Микроавтобус подорвался на мине в регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали, по меньшей мере 14 человек погибли, еще несколько пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

"Четырнадцать мирных жителей, в том числе семь женщин, погибли при взрыве мины у населенного пункта Голвейн. Микроавтобус, в котором ехал 21 человек, наехал на мину, большинство людей погибли при взрыве", — заявил представитель полиции Ибрагим Исак.