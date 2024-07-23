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В Сомали ликвидированы 80 боевиков "Аш-Шабаб"

В Сомали ликвидированы 80 боевиков "Аш-Шабаб" Более 80 боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" были убиты в ходе столкновений на юге Сомали при попытке захватить три военные базы.
Другие страны
23 июля 2024 г. 01:53
В Сомали ликвидированы 80 боевиков Аш-Шабаб

Более 80 боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" были убиты в ходе столкновений на юге Сомали при попытке захватить три военные базы.

Как передает Report, об этом сообщило сомалийское агентство SONNA со ссылкой на заявление представителя местной службы безопасности.

По данным источника, правительственные силы отразили нападение и обезвредили четыре заминированных автомобиля примерно в 80 км к юго-западу от портового города Кисмайо в штате Джубаленд.

"Мы благодарим федеральные силы и силы Джубаленда, которые убили более 80 боевиков "Аш-Шабаб" и забрали их оружие", - говорится в сообщении.

Джубаленд, расположенный недалеко от границы с Кенией, ранее контролировался боевиками "Аш-Шабаб", однако три месяца назад правительственные силы Сомали начали оттеснять боевиков.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə 80-dən çox terrorçu məhv edilib

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