В Сомали ликвидированы 80 боевиков "Аш-Шабаб"

Более 80 боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" были убиты в ходе столкновений на юге Сомали при попытке захватить три военные базы.

Более 80 боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" были убиты в ходе столкновений на юге Сомали при попытке захватить три военные базы.

Как передает Report , об этом сообщило сомалийское агентство SONNA со ссылкой на заявление представителя местной службы безопасности.

По данным источника, правительственные силы отразили нападение и обезвредили четыре заминированных автомобиля примерно в 80 км к юго-западу от портового города Кисмайо в штате Джубаленд.

"Мы благодарим федеральные силы и силы Джубаленда, которые убили более 80 боевиков "Аш-Шабаб" и забрали их оружие", - говорится в сообщении.

Джубаленд, расположенный недалеко от границы с Кенией, ранее контролировался боевиками "Аш-Шабаб", однако три месяца назад правительственные силы Сомали начали оттеснять боевиков.