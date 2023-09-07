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В Сомали ликвидировали трех полевых командиров группировки "Аш-Шабаб"

В Сомали ликвидировали трех полевых командиров группировки "Аш-Шабаб" Правительственные войска Сомали уничтожили в ходе операции в центральной части страны трех региональных командиров экстремистской группировки "Аш-Шабаб".
Другие страны
7 сентября 2023 г. 18:24
В Сомали ликвидировали трех полевых командиров группировки Аш-Шабаб

Правительственные войска Сомали уничтожили в ходе операции в центральной части страны трех региональных командиров экстремистской группировки "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на Garowe, об этом сообщило Министерство информации Сомали.

Во время операции, завершившейся 6 сентября в районе Западный эль-Лахелей, убит Олола Али Гулед, командующий отрядами "Аш-Шаба" в штате Галмудуг, передает заявление министерства сомалийский новостной портал Garowe. Одновременно ликвидированы полевые командиры Шуке Али Диг и Исе Барре.

Тем самым, по информации министерства, нанесен мощный удар по структурам "Аш-Шабаб", действующим в центральных районах Сомали.

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