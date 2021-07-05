В Сомали ликвидировали 19 боевиков из группировки "Аш-Шабаб"

Правительственные силы Сомали уничтожили в воскресенье в центральной части страны 19 боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб".

Правительственные силы Сомали уничтожили в воскресенье в центральной части страны 19 боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сомалийский новостной портал Shabelle Media Network.

По его данным, террористы устроили засаду на дороге к югу от города Галькайо, административного центра штата Галмудуг. В ходе контратаки армейские подразделения ликвидировали 19 террористов. Первоначально поступили сообщения о восьми уничтоженных исламистах. Есть потери и среди правительственных войск, однако их число не раскрывается.

Вооруженные силы Сомали сейчас проводят широкую операцию в центральных и южных районах страны с тем, чтобы обеспечить благоприятные условия для проведения парламентских и президентских выборов. Выборы в верхнюю палату федерального парламента пройдут с 25 июля по 10 августа, в нижнюю с 10 августа по 10 сентября. Затем парламент 10 октября изберет президента Сомали.