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В Сомали ликвидировали 19 боевиков из группировки "Аш-Шабаб"

В Сомали ликвидировали 19 боевиков из группировки "Аш-Шабаб" Правительственные силы Сомали уничтожили в воскресенье в центральной части страны 19 боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб".
Другие страны
5 июля 2021 г. 06:55
В Сомали ликвидировали 19 боевиков из группировки Аш-Шабаб

Правительственные силы Сомали уничтожили в воскресенье в центральной части страны 19 боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сомалийский новостной портал Shabelle Media Network.

По его данным, террористы устроили засаду на дороге к югу от города Галькайо, административного центра штата Галмудуг. В ходе контратаки армейские подразделения ликвидировали 19 террористов. Первоначально поступили сообщения о восьми уничтоженных исламистах. Есть потери и среди правительственных войск, однако их число не раскрывается.

Вооруженные силы Сомали сейчас проводят широкую операцию в центральных и южных районах страны с тем, чтобы обеспечить благоприятные условия для проведения парламентских и президентских выборов. Выборы в верхнюю палату федерального парламента пройдут с 25 июля по 10 августа, в нижнюю с 10 августа по 10 сентября. Затем парламент 10 октября изберет президента Сомали.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə “Aş-Şabab”ın terrorçuları zərərsizləşdirilib

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