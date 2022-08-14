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В Сомали ликвидировали 13 боевиков из "Аш-Шабаб"

В Сомали ликвидировали 13 боевиков из "Аш-Шабаб" По меньшей мере 13 террористов из группировки "Аш-Шабаб" убиты в воскресенье в центральной части Сомали в результате совместной операции сомалийских наземных сил и ВВС США.
Другие страны
14 августа 2022 г. 23:58
В Сомали ликвидировали 13 боевиков из Аш-Шабаб

По меньшей мере 13 террористов из группировки "Аш-Шабаб" убиты в воскресенье в центральной части Сомали в результате совместной операции сомалийских наземных сил и ВВС США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на радиостанцию Сомалийской национальной армии.

По этим данным, удар с воздуха был нанесен по целям в регионе Хиран. Среди убитых есть командиры отрядов "Аш-Шабаб". Между тем Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) пока официально не сообщило об ударе.

Напомним, что воинский контингент США был полностью выведен из Сомали в январе 2021 года, однако сейчас АФРИКОМ использует беспилотники, базирующиеся в сопредельных африканских странах, для нанесения ударов по целям на сомалийской территории.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə 13 terrorçu öldürülüb

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