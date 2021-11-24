В Сомали из-за засухи объявили чрезвычайное гуманитарное положение

Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле объявил во вторник о введении на территории всей страны чрезвычайного гуманитарного положения из-за последствий продолжающейся засухи.
"Я только что объявил режим чрезвычайного гуманитарного положения, - заявил премьер в ходе своего выступления, видеозапись которого выложена на правительственном портале. - Я призываю всех граждан страны, а также международное сообщество предпринять согласованные действия с тем, чтобы облегчить положение тех сомалийцев, которые страдают от засухи".