В Сомали из-за засухи объявили чрезвычайное гуманитарное положение

Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле объявил во вторник о введении на территории всей страны чрезвычайного гуманитарного положения из-за последствий продолжающейся засухи.

Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле объявил во вторник о введении на территории всей страны чрезвычайного гуманитарного положения из-за последствий продолжающейся засухи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил во время заседания сомалийского правительства.

"Я только что объявил режим чрезвычайного гуманитарного положения, - заявил премьер в ходе своего выступления, видеозапись которого выложена на правительственном портале. - Я призываю всех граждан страны, а также международное сообщество предпринять согласованные действия с тем, чтобы облегчить положение тех сомалийцев, которые страдают от засухи".