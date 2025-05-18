В Сомали из-за взрыва у призывного пункта погибли не менее 11 человек

При взрыве у пункта отбора на военную службу в сомалийской столице Могадишо погибли не менее 11 человек, еще несколько пострадали.

При взрыве у пункта отбора на военную службу в сомалийской столице Могадишо погибли не менее 11 человек, еще несколько пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал SMS Somali TV в соцсети Х.

По его данным, инцидент произошел на военной базе Дамааньо во время процесса набора новобранцев в сомалийскую национальную армию.

Радиостанция Dalsan утверждает, что речь идет об атаке террориста-смертника: "Судя по всему, атака была преднамеренно направлена на срыв приема в армию. Дамааньо является известным центром подготовки новых солдат в национальную армию, что делает его символической и стратегической целью для повстанческих группировок, таких как "Аш-Шабаб", которые долгое время выступали против восстановления национальных органов безопасности Сомали".

Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент. Сомалийские власти не прокомментировали инцидент и не обнародовали официальное число погибших. Отмечается, что район оцеплен, силы безопасности Сомали проводят расследование, чтобы определить, как террорист-смертник смог проникнуть на охраняемую территорию. Источники в медицинских кругах сообщили Dalsan о "значительном числе" жертв, поэтому число погибших может возрасти.