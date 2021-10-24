В Сомали из-за столкновений армии с боевиками погибли 30 человек

Не менее 30 человек погибли, более 70 получили ранения в результате столкновений в городе Гуриэл вооруженных сил Сомали и боевиков военизированной группировки "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа", сотрудничавшей с правительством страны в борьбе с радикалами из "Аш

Не менее 30 человек погибли, более 70 получили ранения в результате столкновений в городе Гуриэл вооруженных сил Сомали и боевиков военизированной группировки "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа", сотрудничавшей с правительством страны в борьбе с радикалами из "Аш-Шабаб".

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Somali Guardian .

"Тридцать человек погибли, более 70 пострадали (в результате столкновений в Сомали). По словам представителей вооруженных сил Сомали, армии удалось взять в плен несколько человек", - сообщает издание. Отмечается, что в боях в Гуриэле участвовали сомалийская правительственная армия и вооруженные силы района Галмудуг с одной стороны и боевики "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа" с другой, столкновения продолжаются второй день.

В начале октября радиостанция Radio Dalsan передавала, что члены "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаа" захватили два города в центре Сомали. Боевики взяли под контроль города Гуриэл и Дусамареб.