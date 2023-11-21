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В Сомали из-за наводнений погибли более 40 человек

В Сомали из-за наводнений погибли более 40 человек По меньшей мере 41 человек погиб в Сомали с начала октября вследствие наводнений, вызванных проливными дождями. За последнюю неделю пострадали 500 тыс. жителей, общее число пострадавших достигло 1,7 млн.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 07:29
В Сомали из-за наводнений погибли более 40 человек

По меньшей мере 41 человек погиб в Сомали с начала октября вследствие наводнений, вызванных проливными дождями. За последнюю неделю пострадали 500 тыс. жителей, общее число пострадавших достигло 1,7 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По данным УКГВ, "только за прошедшую неделю проливные дожди и наводнения затронули еще полмиллиона человек". Таким образом "общее число людей, пострадавших за время наводнений с начала октября, достигло 1,7 млн". Со ссылкой на сведения организаций-партнеров управление информировало, что "по меньшей мере 41 человек погиб, в том числе 12 детей".

Свои дома покинули более 640 тыс. жителей Сомали. "Во многих районах страны повреждены дороги, мосты и взлетно-посадочные полосы, что затруднило передвижение людей и грузов и привело к росту цен на основные товары", - отметило УКГВ. Растет также число заболевших с подозрением на диарею и холеру.

С октября более 740 тыс. человек получили жизненно необходимую помощь. "Несмотря на быстро растущие потребности, финансирование гуманитарной поддержки остается низким", - констатировало УКГВ. План гуманитарного реагирования на ситуацию в Сомали на этот год профинансирован на 40%.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə daşqınlar nəticəsində 41 nəfər ölüb, 1,7 milyon insana zərər dəyib

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