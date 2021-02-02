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В Сомали из миномета обстреляли резиденцию, где был президент

В Сомали из миномета обстреляли резиденцию, где был президент Информация о пострадавших пока не поступала
Другие страны
2 февраля 2021 г. 12:50
В Сомали из миномета обстреляли резиденцию, где был президент
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Девять выпущенных из миномета снарядов разорвались в ночь на вторник на территории правительственной резиденции в городе Дусамареб, когда там находился президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Информация о пострадавших пока не поступала, отмечает портал. Власти подозревают в обстреле исламистов из террористической организации "Аш-Шабаб" .

Президент Сомали прибыл в Дусамареб 1 февраля для проведения переговоров с пятью региональными лидерами по поводу предстоящих в стране президентских и всеобщих выборов. Срок полномочий главы государства заканчивается 8 февраля, однако дата президентских выборов пока не согласована ведущими политическими силами из-за сохраняющихся разногласий. Сам Мохамед Абдуллахи Мохамед дал понять, что будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания. Основное заседание в связи с выборами намечено на cегодня, передает портал.

Вокруг правительственной резиденции в Дусамаребе, который находится в 400 км к северо-западу от столицы страны Могадишо, усилена охрана. Армейские наряды ведут в городе патрулирование.

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