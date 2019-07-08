​В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек

Сомалийские исламисты из группировки " Аш-Шабаб " казнили за прошлую неделю не менее 10 человек, обвиняемых в шпионаже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает африканское отделение радиостанции RFI.

Отмечается, что 3 июля боевики расстреляли пятерых человек, которых подозревали в шпионаже в пользу сомалийской, кенийской и американской разведок. На следующий день боевики убили еще пятерых. Казни происходили на юге страны, где группировка заняла большие территории.