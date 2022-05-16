В Сомали экс-президента избрали новым главой государства

Парламент Сомали избрал бывшего президента Хасана Шейха Махмуда новым главой государства.

Парламент Сомали избрал бывшего президента Хасана Шейха Махмуда новым главой государства.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Парламент Сомали избрал Хасана Шейха Махмуда президентом, он победил действующего главу государства Мохамеда Абуллахи Мохамеда", - пишет газета Somali Guardian. Отмечается, что Хасан Шейх Махмуд, который возглавлял Сомали с 2012 по 2017 год, стал первым в истории страны политиком, который дважды был избран на пост президента.

Голосование проходило в ангаре аэропорта сомалийской столицы Могадишо, находящегося под защитой сил Переходной миссии Африканского союза в Сомали (АТМИС). СМИ писали, что в воскресенье аэропорт подвергся минометному обстрелу.

Ранее радио Dalsan со ссылкой на результаты голосования отмечало, что парламент Сомали не смог избрать президента в первом туре голосования, во второй тур прошли четыре кандидата, набравшие наибольшее число голосов. По количеству набранных голосов экс-президент занимал третье место.

Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.