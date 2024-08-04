В Сомали число погибших при взрыве у отеля достигло 32 человек

32 человека погибли и 63 получили ранения в результате взрыва у отеля на пляже в сомалийской столице Могадишо.

В результате взрыва у отеля на пляже в сомалийской столице Могадишо погибли 32 человека, еще 63 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

По словам представителя полиции майора Абдифаты Адана Хасана, в результате инцидента также погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Остальные погибшие являются гражданскими лицами.

Отмечается, что данный теракт произошел через месяц после того, как Сомали начал третий этап сокращения миротворческих войск в рамках Переходной миссии Африканского союза.

И.о. спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сомали Джеймс Свон выразил поддержку и солидарность стране "в ее усилиях по обеспечению мира, безопасности и стабильности". Он заявил, что "выбор целью пляжа Лидо - наиболее посещаемого семейного места отдыха в Сомали - является отвратительным поступком, заслуживающим самого решительного осуждения".

Ранее сообщалось, что при самоподрыве смертника на пляже у отеля в Сомали погибли не менее 20 человек. Район пляжа Лидо и ранее подвергался нападениям боевиков "Аш-Шабаб", пишет AP.