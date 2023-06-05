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В Сомали боевики убили 54 миротворца из Уганды

В Сомали боевики убили 54 миротворца из Уганды Власти Уганды сообщили о гибели 54 своих миротворцев в Сомали в результате нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на базу Африканского союза (АС) на прошлой неделе.
Другие страны
5 июня 2023 г. 04:45
В Сомали боевики убили 54 миротворца из Уганды

Власти Уганды сообщили о гибели 54 своих миротворцев в Сомали в результате нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на базу Африканского союза (АС) на прошлой неделе.

Как передает Report, об этом написал в Twitter президент Уганды Йовери Мусевени.

Атаки джихадистов на базу произошли в сомалийском городе Барааве.

"Мы обнаружили тела пятидесяти четырех павших солдат, в том числе командира", - говорится в публикации.

Мусевени отметил, что боевики "Аль-Шабаб" предприняли еще одну попытку нападения на Барааве, но "наши силы нанесли значительный удар, вынудив их бежать".

Данные потери угандских миротворцев являются одними из самых тяжелых с тех пор, как проправительственные силы ATMIS, поддерживаемые силами АС, начали наступление на группировку "Аль-Шабаб" в августе прошлого года, пишет France24.

Кроме того, заявление Мусевени стало редким случаем признания членами Африканского союза большого числа погибших среди военных.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə terrorçular 54 sülhməramlını öldürüb

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