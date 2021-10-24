В Сомали боевики повторно захватили город Гуриель

Отряды вооруженной группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" повторно захватили в субботу город Гуриель в центральной части Сомали спустя несколько часов после того, как они были выбиты оттуда правительственными войсками.

Отряды вооруженной группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" повторно захватили в субботу город Гуриель в центральной части Сомали спустя несколько часов после того, как они были выбиты оттуда правительственными войсками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

После того как утром в ходе наступления войска выбили боевиков из Гуриеля, последние провели перегруппировку сил и с приближением темноты предприняли контратаку, отмечает издание. В результате этот стратегически важный город в штате Галмудуг вновь находится в их руках.

Сомалийский новостной портал Garowe сообщает, что в ходе новых боев в Гуриеле убит командир элитного подразделения "Данаб" в штате Галмудуг Абдиладиф Ахмед Улусов. Agence France-Presse сообщает о 12 погибших в уличных боях.