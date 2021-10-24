В Сомали боевики повторно захватили город Гуриель

Отряды вооруженной группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" повторно захватили в субботу город Гуриель в центральной части Сомали спустя несколько часов после того, как они были выбиты оттуда правительственными войсками.
После того как утром в ходе наступления войска выбили боевиков из Гуриеля, последние провели перегруппировку сил и с приближением темноты предприняли контратаку, отмечает издание. В результате этот стратегически важный город в штате Галмудуг вновь находится в их руках.
Сомалийский новостной портал Garowe сообщает, что в ходе новых боев в Гуриеле убит командир элитного подразделения "Данаб" в штате Галмудуг Абдиладиф Ахмед Улусов. Agence France-Presse сообщает о 12 погибших в уличных боях.